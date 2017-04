Météo : Plus chaud

Les températures augmenteront ce mardi de manière significative. Le vent se lèvera dans l’après-midi sur le littoral méditerranéen. Il fera cette après-midi 23 à Jérusalem, Tel-Aviv, Netanya et Haïfa, 21 à Ashdod et Ashkelon, 27 à Beersheva, 30 à Tibériade, 29 à La Mer Morte et à Eilat.