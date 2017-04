Météo : plus chaud

Les températures seront en hausse ce dimanche, notamment à l’intérieur des terres. IL fera cet après-midi 29 à Jérusalem, 25 à Tel-Aviv, 26 à Netanya, 27 à Haïfa, 22 à Ashdod et Ashkelon, 34 à Beersheva et Tibériade, 35 à la Mer Morte et 32 à Eilat.