Météo : plus chaud

Hausse sensible des températures ce mardi. Le vent se lèvera en fin d’après-midi sur le littoral puis sur l’ensemble de pays en soirée. Il fera 24 à Jérusalem, 27 à Tel-Aviv et Netanya, 21 à Ashdod et Ashkelon, 26 à Haïfa, 29 à Beersheva, 30 à Tibériade et à la Mer Morte et 32 à Eilat.