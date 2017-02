Météo : plus chaud, du vent et un peu de pluie

Les températures seront supérieures aux normales saisonnières ce mercredi. Le vent sera parfois violent sur le nord et le centre du pays. Quelques pluies locales devraient toucher l’est et le sud. IL fera cette après-midi 17 à Jérusalem, 21 à Tel-Aviv, 19à Ashdod et Ashkelon, 20 à Netanya et Haïfa, 22 à Beersheva et Tibériade, 24 à la Mer Morte et 25 à Eilat.