Météo: plus chaud et quelques ondées

Les températures seront supérieures aux normales saisonnières ce mercredi et quelques ondées sont prévues sur l’ensemble du pays.Il fera cette après-midi 18 à Jérusalem, Ashdod et Ashkelon,19 à Tel-Aviv, Netanya et Haïfa, 20 à Beersheva, 22 à Tibériade, 24 à Eilat et 25 à la Mer Morte.