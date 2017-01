Météo : plus froid, pluvieux sur le nord

Les températures seront en baisse et la pluie de retour sur une ligne située au nord de Netanya, la neige fera son apparition sur les hauteurs du nord du pays au-dessus de 900 mètres. Il fera au plus chaud de la journée 7 à Jérusalem, 15 à Tel-Aviv, Ashdod, Tibériade et Ashkelon, 14 à Netanya, 13 à Haïfa, 12 à Beersheva, 17 à la Mer Morte et 18 à Eilat.