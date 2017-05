Météo : réchauffement sensible

Les températures seront en fortes hausse ce lundi et se situeront au-dessus des normales saisonnières. Il fera au plus chaud de la journée 30 à Jérusalem, 27 à Tel-Aviv, 24 à Ashdod et Ashkelon, 28 à Netanya, 29 à Haïfa, 35 à Beersheva et à la Mer Morte, 36 à Tibériade et 38 à Eilat.