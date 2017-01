Météo: retour de la pluie

Les températures seront en baisse ce jeudi et des ondées sont attendues en matinée sur le nord. La pluie se renforcera dans le courant de la journée et tombera sur une bonne moitié nord. Il fera 13 à Jérusalem, 17 à Tel-Aviv, Ashdod, Ashkelon et Beersheva, 16 à Haïfa et Netanya, 18 à Tibériade, 22 à la Mer Morte et 23 à Eilat.