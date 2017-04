Après la chaleur qui a régné hier (mercredi) à travers le pays, aujourd’hui, un refroidissement considérable est à prévoir.

Des averses isolées sont tombées dans la plupart des régions du pays, et il pourrait y avoir des orages. La région d’Arav et d’Eilat sont en proie a des chute de grêle et le désert du Negev, à des tempêtes de sable. Cependant, ça ne devrait pas durer et le retour au calme et déjà prévu pour demain.