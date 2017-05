Météo : sans changement

La journée sera agréable avec des températures parfois inférieures aux normales saisonnières. Quelques ondées possibles sur le plateau du Golan. Il fera cette après-midi 22 à Jérusalem, Tel-Aviv, Ashdod, Ashkelon et Netanya, 21 à Haïfa, 27 à Beersheva, 31 à Tibériade et à la Mer Morte et 32 à Eilat.