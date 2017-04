Le sharav soufflera sur la majeure partie du pays accompagné de pluies locales. En soirée, de la pluie et parfois des orages sont prévus. Il fera au plus chaud de la journée 30 à Jérusalem, 32 à Tel-Aviv, Tibériade et Eilat, 28 à Ashdod et Ashkelon, 29 à Netanya et Haïfa, 35 à Beersheva et 36 à la Mer Morte.