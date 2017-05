Météo : Sharav avant rafraîchissement

Le sharav soufflera sur l’ensemble du pays ce jeudi avant de se briser en soirée et de laisser place à un vent plus frais qui provoquera une baisse sensible des températures ce weekend. Il fera cette après-midi 31 à Jérusalem, 29 à Tel-Aviv, Haïfa et Netanya, 26 à Ashdod et Ashkelon, 37 à Beersheva, 38 à Tibériade et Eilat et 39 ç la Mer Morte.