Météo : soleil généreux

Les températures seront en hausse ce dimanche et le soleil brillera du nord au sud avec quelques rafales de vent sur les hauteurs. IL fera cette après-midi 13 à Jérusalem, 18 à Tel-Aviv et Beersheva, 17 à Ashdod et Netanya 16 à Haïfa,19 à Tibériade, 22 à la Mer Morte et à Eilat.