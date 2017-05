Météo : températures caniculaires 41° à la Mer Morte

Les températures seront en nette hausse ce mardi et le sharav soufflera du nord au sud. Il fera 34 à Jérusalem et Tel-Aviv, 28 à Ashdod et Ashkelon, 33 à Netanya, 31 à Haïfa, 40 à Tibériade, 39 à Beersheva, 41 à la Mer Morte et 37 à Eilat.