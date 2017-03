Les températures seront sans changement ce mercredi. Le temps sera clair en matinée à partiellement nuageux en après-midi. Il fera au plus chaud de la journée 18 à Jérusalem et Haïfa, 20 à Tel-Aviv et Netanya, 19 à Ashdod et Ashkelon, 21 à Tibériade, 22 à Beersheva, 24 à la Mer Morte et 26 à Eilat.