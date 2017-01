Météo : Temps clair

Le ciel sera dégagé ce mercredi sur la majeur partie du pays avec quelques passages nuageux sur le nord. Il fera 12 à Jérusalem, 17 à Tel-Aviv et Beersheva, 18 à Tibériade, Ashdod et Ashkelon, 16 à Netanya, 15 à Haïfa, 21 à la Mer Morte et 20 à Eilat.