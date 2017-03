Météo : vague de chaleur en vue

Le ciel sera partiellement nuageux ce mardi et les températures sans changement. A partir de demain et pour 48 heures, un réchauffement sensible est à prévoir. Il fera cette après-midi 19 à Jérusalem, Ashdod et Ashkelon, 20 à Tel-Aviv, Netanya et Haïfa, 24 à Beersheva et Tibériade, 27 à la Mer Morte et 30 à Eilat.