Meurtre de Lucie Halimi z »l : vers une nouvelle affaire Selam ?

Sarah Lucie Halimi Attal z »l, une dame juive de 66 ans à été défenestrée par un musulman, son voisin depuis 30 ans, dans la nuit de lundi à mardi, de son appartement du 11e arrondissement de Paris.

Ce délinquant connu et poursuivi par le Raid à ce moment là l’a jetée par la fenêtre en forçant son domicile, il a été arrêté par police et une enquête est en cours pour connaître les raisons de son acte. En attendant, l’individu a été transféré à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP), où il doit être examiné par des psychiatres.

On se souvient du jeune Sébastien Selam z »l qui avait été tué et défiguré par un voisin de palier et ami d’enfance dans le Xe arrondissement de Paris. Dans cette affaire, la justice n’a pas retenu la thèse de l’acte antisémite mais celle de la folie.

Le CRIF s’associe à toutes les démarches pour faire la lumière sur ce si triste événement et soutenir la famille. Mais poste dans le même temps sur Facebook : « Nous avons vérifié les informations concernant : l’éventuelle radicalisation de l’auteur des faits, une intrusion dans la chambre à coucher de la victime et des coups de couteau donnés à Sarah Attal Halimi (Za’l) auprès de la Préfecture de Police, c’est FAUX. »

Par ailleurs, il est su que certains délinquants se font passer pour suicidaires ou dépressifs afin de se soustraire aux peines les plus dures en plaidant pour une hospitalisation en milieu psychiatrique. Dans le climat antisémite actuel, comment donc réagir face à cette nouvelle tragédie ?

Une marche en mémoire de Lucie Halimi devrait être organisée dimanche 9 avril du métro Belleville, quartier la victime.