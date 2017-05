Meyer Habib candidat à sa réélection

Le député français Meyer Habib a déclaré : : « je suis candidat à ma réélection ! Mobilisez-vous ! »

Il a ajouté : « Si je soutiens sans hésitation Emmanuel Macron au second tour des présidentielles, ma conviction est qu’il faudra une majorité parlementaire de droite et du centre, indispensable pour redresser la France et rompre définitivement avec la politique socialiste désastreuse de François Hollande. » « Je vous invite à rejoindre mon comité de soutien sur mon site : www.meyerhabib2017.com »



Source : jssnews.com