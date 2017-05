Le ministère israélien de la Santé met en garde contre les régimes minceurs de l’été

Si vous êtes du genre « ligne haricot vert » sans avoir besoin de vous priver d’une glace par-ci, d’une tablette de chocolat par-là, de cacahuètes, amandes, noix de cajou et autres arachides gorgées de matière grasse, grignotées à l’envie sans même y prêter attention, vous faites partie de la catégorie des chanceux que cet article ne concerne pas.

En revanche, pour les autres, tous ceux pour qui le plus petit croissant juste regardé en photo devient aussitôt un redoutable « saute aux cuisses », retrouver l’été israélien et avec lui, « le besoin de s’habiller léger », peut pendre rapidement des allures de véritable catastrophe !

Et de prendre de bonnes résolutions qui en fait n’en sont pas si l’on en croit le Ministère de la Santé Israélien, qui appelle à la plus grande prudence la partie de la population décidée à faire un régime très pauvre en énergie, moins de 500 calories par jour pour retrouver une silhouette acceptable.

D’où vient le danger ?

« Ces menus sont généralement accompagnés de consommation de suppléments nutritionnels, pour, soi-disant, entrainer une perte d’appétit et accélérer la courbe du poids à la baisse.

Ces compléments alimentaires sont vendus le plus souvent sous la forme de vaporisateur ou de gouttes, et constituent soi-disant une imitation « végétale » de l’hormone de type HCG.

En réalité, à la base, cette hormone est produite par l’organisme d’une femme enceinte avant que d’être ensuite principalement utilisée en tant que médicament pour traiter les problèmes de stérilité féminine. »

Ces compléments alimentaires mis en vente en Israël par différentes sociétés ne devraient absolument pas contenir de substances actives, pas plus d’hormones biologiques, mais uniquement des substances extraites de plantes telles que les algues.

« Il faut absolument empêcher les responsables marketing alimentaires de faire des promesses mensongères du genre : Ce régime est « naturel », « il ne nuit pas à l’organisme », « ne déstructure pas le tissu musculaire mais s’attaque uniquement à l’excès de graisse », peut-on lire sur ledit site.

Toutes ces affirmations sont dénuées de tout fondement scientifique et induisent le public en erreur.

A contrario, ces régimes basés sur l’adoption de régimes alimentaires extrêmes et très pauvres en calories engendrent des dommages pour la santé, génère des effets secondaires et des dommages graves allant « du fait de mettre en danger la vie à la conséquence finale, la mort pure et simple !».

Et le Ministère israélien de la Santé, avec lui les principaux organismes mondiaux de la santé, de répéter à l’envie qu’ils se doivent d’axer leurs campagnes sur la seule manière raisonnable et saine de perdre du poids :

« Prendre l’option d’une alimentation parfaitement équilibrée, pratiquer des exercices physiques, et ce de façon régulière », point/barre !

Et si vraiment vous voulez passer par l’option régime, le Ministère de la Santé Israélien recommande de consulter un(e) diététicien(e) clinique détenant un certificat officiel ou s’abstenir…