Un ministre israélien : « il faut éliminer Assad »

Le ministre du logement israélien, le général Yoav Galant, s’exprime aujourd’hui au sujet des crematoriums construits par Assad pour incinérer les milliers de prisonniers de guerre qui se trouvent dans les prisons syriennes. « Nous devons éliminer Assad et nous pourrons ensuite arriver à la tête du serpent à Téhéran. Si seulement Israël avait eu les armes et les capacités nécessaires en 1948, la face de l’histoire aurait été complètement différente ». Il est d’ordre de mentionner qu’il s’agit de l’opinion personnelle du général Galant et que la stratégie du gouvernement israélien jusqu’à présent consiste à ne s’impliquer que lorsque les intérêts directs d’Israël sont en danger, comme par exemple, l’approvisionnement en armes du Hezbollah.