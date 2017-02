Mme Shaked juge dangereuse l’annexion de toute la Judée Samarie

Le ministre de la Justice Ayelet Shaked a critiqué l’idée d’annexer l’intégralité de la Judée et de la Samarie jeudi et a fait valoir qu’une telle annexion signifierait la fin d’Israël en tant qu’État juif, car il serait impossible de donner la citoyenneté à environ 2 millions d’Arabes.

Dans une interview avec une radio israélienne, Mme Shaked a déclaré: « Je suis d’accord avec M. Herzog, l’annexion de la Judée et de la Samarie conduirait à la fin de l’Etat juif. »

« Je crois que cette idée d’annexer toute la Judée et la Samarie n’est pas correcte, mais je crois que nous devons annexer la zone C, où il y a 450.000 juifs et 90.000 Arabes. L’Etat peut certainement gérer l’octroi de la citoyenneté à 90.000 Arabes, et les zones A et B devraient faire partie d’une confédération arabe régionale. »

Elle a également appelé à la construction à grande échelle à Jérusalem et dans la zone C, en plus de l’extension de la souveraineté israélienne à Maaleh Adumim.