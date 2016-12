Montreuil: bras ouverts au BDS et tags antisémites sur l’école Anne Frank

La ministre de l’Education nationale française Najat Vallaud-Belkacem a vivement réagi cette nuit après la découverte d’inscriptions antisémites dimanche sur le portail d’une école publique portant le nom d’Anne Frank à Montreuil en Seine-Saint-Denis.

L’ancienne directrice de l’école, Juliette Timsit, qui occupe toujours un logement de fonction dans l’établissement, a pris une série de photos de ces tags haineux et les a ensuite postés sur sa page Facebook.

Elle confie au « Parisien » : « C’est l’école qui était visée, son nom surtout ». Ces photos, qui montrent les inscriptions « Juden verboten », « sales juifs et Roms », accompagnées d’étoiles de David et de croix gammées, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Le commissaire s’est rendu sur place pour constater les faits qui ont eu lieu dans un secteur non surveillé par des caméras.

« De tels propos n’ont pas vocation à exister à Montreuil qui est une ville calme, apaisée, où on a toujours favorisé le dialogue », a réagi Gaylord Le Chequer, adjoint au maire.

Le maire PCF Patrice Bessac avait condamné auparavant « avec la plus grande fermeté » ces inscriptions sur Twitter. La ville de Montreuil est une des vitrines du mouvement antisémite de boycott de l’Etat juif, des actions illégales étant notamment menées depuis 6 ans contre tout produit israélien qui serait en vente au supermarché Carrefour…