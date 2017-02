Le prédicateur islamiste égyptien Omar Abdel-Rahman, reconnu coupable d’un attentat à la bombe contre le World Trade Center à New York en 1993, est décédé samedi en prison. Surnommé « le cheikh aveugle », Omar Abdel-Rahman, qui avait 78 ans, purgeait une peine de réclusion criminelle à perpétuité dans un pénitencier de Caroline du Nord. L’attentat à la voiture piégée le 26 février 1993 dans un parking d’une des deux tours du World Trade Center – détruites le 11 septembre 2001 – avait fait six morts et un millier de blessés.