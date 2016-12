Mort d’une « Mère Juive » : Debbie Reynolds rejoint sa fille dans l’Au-delà. Par Bely

On ne dira jamais assez sans doute parce que c’est tellement difficile à expliquer et qu’il n’y a rien à comprendre, ce qui fait la spécificité de la « Mère Juive ». Reste que l’on peut constater qu’il semblerait qu’il existât un lien plus fort, une relation plus intime (peut-être), plus complexe (surement), entre une mère juive et ses enfants que ce qui se passe en général…

Force est de constater que si ces relations « mère-juive / enfants » ne sont le plus souvent ni meilleures ni pires, parfois meilleures parfois pires, dans tous les cas, passionnées, elles ne sont jamais neutres !

Le meilleur exemple est le destin de cette mère et sa fille, Debbie Reynolds et Carrie Fisher, que n’a pas manqué de mettre en lumière la station radiophonique d’ Europe1.*

« L’actrice américaine Debbie Reynolds, 84 ans, a succombé à une attaque mercredi, quelques heures seulement après la mort mardi de sa fille, Carrie Fisher, la célèbre princesse Leia de Star Wars, des suites d’une crise cardiaque. En quelques heures, mère et fille, qui avaient entretenu toute leur vie une relation complexe destructurée par le show-business, se sont donc suivies.

Prise en charge « dans un état grave ». Les services d’urgence ont été appelés peu après 13h (22h en France) au domicile du fils de Debbie Reynolds, Todd Fisher. Un porte-parole des pompiers de Los Angeles avait indiqué avoir porté secours à une « patiente adulte se trouvant dans un état grave », sans confirmer qu’il s’agissait bien de Debbie Reynolds. Les pompiers ont ensuite transporté la patiente jusqu’à l’hôpital Cedars-Sinai de la métropole californienne, selon la même source.

« Être avec Carrie ». Le site people TMZ a indiqué, sans surprise, que l’actrice avait été bouleversée par la mort de sa fille Carrie Fisher, la veille, à seulement 60 ans. Debbie Reynolds avait posté sur Facebook un bref message mardi. « Merci à tous ceux qui ont su embrasser les dons et les talents de ma fille géniale et adorée. Je vous suis reconnaissante pour vos pensées et vos prières qui vont désormais la guider vers sa prochaine étape », signé : « la maman de Carrie ». « Elle voulait être avec Carrie », a déclaré Todd Fisher au site du magazine Variety. »

L’histoire est si belle (et tragique) qu’il aurait fallu l’inventer si elle n’avait été ainsi déjà vécue.