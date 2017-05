Ça chauffe ! Les mots doux du Hamas à Mahmoud Abbas « le traître »

Face à la poursuite des tensions entre le Hamas et l’Autorité Palestinienne après les mesures économiques adoptées par Mahmoud Abbas visant à faire pression sur le Hamas, ce dernier a intensifié ses protestations anti-AP.

Le 2 mai dernier, le Hamas a organisé une « Journée de la colère, » avec des défilés, des manifestations et des rassemblements dans toute la bande de Gaza. Pendant les manifestations anti-AP, les participants ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Mahmoud Abbas ne me représente pas. » Les responsables du Hamas ont également proféré des menaces contre Israël.

Des responsables du Hamas ont continué de vilipender Mahmoud Abbas pour ses mesures

Khalil al-Haya, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que si Mahmoud Abbas continuait à faire pression sur la bande de Gaza, « la situation va lui exploser à la figure. » Il a ajouté que le Hamas n’était pas disposé à céder à la pression, ce qui aurait l’effet inverse de ce que Mahmoud Abbas prévoit (Gaza al-a’an, 27 avril 2017).

Mahmoud al-Zahar, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que le Hamas ne remettra pas le contrôle de la bande de Gaza au gouvernement de consensus national palestinien avant la tenue de nouvelles élections. Il a déclaré que Mahmoud Abbas s’efforce de montrer à l’Occident que sa pression sur le Hamas et la bande de Gaza est un succès (al-Araby al-Jadeed, 28 avril 2017).

Ismail Radwan, haut responsable du Hamas, a condamné les mesures adoptées par l’AP contre la bande de Gaza, les qualifiant de « crime contre le peuple palestinien. » Il a averti que si le « siège » de la bande de Gaza n’était pas levé, il conduirait à une « explosion » de la situation susceptible de porter atteinte à Israël (Paltoday, 28 avril 2017).

Sami Abu Zuhri, haut responsable du Hamas, a accusé Israël et l’AP. Ila affirmé que le Hamas avait les moyens de « changer les règles. » Il a menacé qu’Israël allait payer le prix pour avoir encouragé Mahmoud Abbas à serrer la corde autour du cou de la bande de Gaza et qu’il devrait revoir sa position avant qu’il ne soit trop tard (al-Quds, 1er mai 2017)

Taxes ou pas taxes ?

Face à la crise entre l’AP et le Hamas, Munir al-Jaghoub, chef de l’information au bureau de mobilisation et d’organisation du Fatah, a déclaré que Mahmoud Abbas a publié un décret présidentiel qui exonère les résidents de la bande de Gaza de payer des droits et taxes. Il a dit que l’objectif était d’alléger les conditions des résidents contraints de payer des taxes doubles (Gaza al-a’n, 6 mai 2017). Un membre du comité administratif établi par le Hamas dans la bande de Gaza a déclaré que la décision ne serait pas mise en œuvre parce qu’elle n’a pas été validée par le Conseil Législatif Palestinien…ambiance