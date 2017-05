MTD fusionne avec l’entreprise Israélienne F. Robotics Acquisitions Ltd

MTD Products AG enrichit son portefeuille de marques. En effet, à partir du mois de juillet 2017, l’entreprise israélienne F. Robotics Acquisitions Ltd. va opérer sous l’égide de l’entreprise américaine MTD. Robomow®, la marque de F. Robotics, est un leader mondial en matière de tondeuses robotisées et apportera donc une expertise unique à MTD…..Détails…….

Fondé en 1995 à Pardesiya, en Israël, F. Robotics Acquisitions Ltd. peut s’enorgueillir de 22 années d’expérience du développement et de la fabrication de tondeuses robotisées à la fois écologiques et très innovantes.

L’Europe est le principal marché de l’entreprise et ses tondeuses ont reçu de nombreux prix à l’issue de divers tests. Suite à cette fusion, MTD compte mettre à profit la technologie d’avant-garde du spécialiste pour développer son portefeuille de marques complet en Europe et aux États-Unis et pour tirer parti à long terme de son expertise dans les tondeuses robotisées. MTD va poursuivre l’exploitation de la marque Robomow et l’intégrer à son portefeuille international existant.

« Aussi bien MTD que Robomow considèrent que cette fusion de nos produits et talents est riche d’opportunités pour développer nos marques respectives », déclare Rob Moll, le CEO de MTD Products.

« Dans un premier temps, nous allons chercher à vendre la technologie de Robomow sous nos marques Cub Cadet et WOLF-Garten. Simultanément, nous sommes persuadés que la marque Robomow va bénéficier de la présence et de l’envergure mondiale de MTD. »