MyLeava : une nouvelle expérience de Torah en ligne

Quand on cherche à étudier ce vaste, voire infini programme qu’est l’étude de la Torah, comment et par où commencer ? Comment étudier à son niveau et à son rythme, un programme bien à soi ? C’est désormais possible, une équipe de francophones à Jérusalem à mis au point une toute nouvelle façon d’étudier en ligne en mêlant les techniques de e-learning et de e-coaching !

Si non connait déjà le e-coaching et le e-learning dans des domaines très variés comme la formation ou l’émancipation personnelle, concernant l’étude de la Torah, ce n’était pas le cas. C’est donc désormais chose faite. Nous sommes allé à la rencontre d’Yitshak Bergès, concepteur de ce site internet MyLeava.

CN : Pourquoi MyLeava ?

YB : « Aujourd’hui il existe de nombreux sites et portails diffusant des contenus relatifs à la Torah.

Dans le monde francophone, Leava.fr a été un des pionniers en diffusant les cours du Rav Ron chaya et propose aujourd’hui plus de 1 600 vidéos touchant à tous les sujets.

Par ailleurs, chaque jour, le Rav Chaya répond personnellement à près de 50 questions, et fait de Leava.fr une base de connaissance extraordinaire.

Cependant, face cette abondance, l’internaute peut souvent se sentir un peu seul. Comment offrir le contenu le plus adéquat au profil du visiteur ?

Comment vérifier la bonne compréhension des lois et coutumes diffusées ? Comment établir une relation individuelle et personnalisée ?

C’est pour répondre à ces défis que Leava.fr offre son nouveau service : MyLeava

Cette évolution technologique vers le e-coaching va permettre à chacun de vous, d’apprendre à votre rythme et de manière individualisée.

Les cours sont regroupés au sein de parcours d’apprentissage qui ont été élaborés pour être pédagogiques.«

CN : Quels sont les avantages pour l’internaute?

YB : « Une vraie Flexibilité dans l’apprentissage notamment dans ses horaires et son temps passé

Une autonomie tout en étant assisté et guidé à travers des parcours créés pour lui

Un suivi en temps réel de sa progression avec des statistiques

Un contenu varié, ludique et progressif qui respecte les styles d’apprentissage de chacun

Des fiches utiles à télécharger

Des quizz qui permettent de valider ses acquis

Une forte interactivité avec les intervenants de Leava

La possibilité de suivre des ‘havroutot, en direct, avec des rabbanim de Leava.fr

MyLeava est accessible à partir de tous les supports, ordinateurs, tablettes et téléphones.

Au fur et à mesure de nouveaux sujets seront proposés et nous restons à l’écoute du feed-back des utilisateurs. Comme d’habitude chez Leava.fr, tout le service est entièrement gratuit.«

Plusieurs parcours sur la fête de Pessah sont disponibles.

Infos et liens sont sur le site www.leava.fr ou http://sit5s26e.es-02.live-paas.net