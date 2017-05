Les mystères de la fête de Chavouot

Cette année, la fête de Chavouot commence mardi 30 mai, à la tombée de la nuit (à partir de 21h 25 à Paris) et s’achève jeudi 1er juin2017 à 22h 49

Pour quelle raison la fête de Chavouot porte-t-elle ce nom (littéralement : la fête des semaines) ? Quel rapport entretient-elle avec les semaines de l’année ? Pourquoi est-elle par ailleurs appelée le « יום תורתנו », c’est-à-dire « le jour où la Thora nous a été donnée », mais aussi « חג הביכורים » (la fête des prémices), ou encore «חג הקציר » (la fête de la moisson) ? Quatre appellations qui, à première vue, sont sans rapport les unes avec les autres. Qu’est-ce qui relie en effet la temporalité de la semaine au don de la Thora ? Comment devons-nous comprendre le lien que la Thora entretient avec les prémices ou avec les premières moissons ?

Métaphysique du temps

Comprendre en quoi le temps – exprimé ici dans le cycle des semaines – est intrinsèquement lié au don de la Thora ne peut se faire sans saisir d’abord en quoi les différentes formes de temporalité évoquées par la Thora relèvent d’une perspective existentielle de premier plan.

Certes, bien que le jour par exemple soit communément défini comme ce cycle cosmique de vingt-quatre heures conformément à la rotation de la Terre sur elle-même ; que le mois corresponde au cycle de la circonvolution lunaire autour de la Terre ; ou que l’année ait usuellement pour référence la rotation de la Terre autour du Soleil, toutes ces manières de concevoir le temps prennent dans la Thora une signification originale qui ne sépare pas le cadre matériel (ou naturel) à travers lequel le temps est vécu, de sa dimension profondément spirituelle. Le rationnel dit le monde, le monde physique a un sens.

Comme nous le proclamons quotidiennement, le monde est recrée chaque matin et tous les soirs il est restitué à son Créateur ». Le cycle des jours exprime donc le temps sous la forme de la mort et du renouvellement. Le jour et la nuit sont l’expérience universelle de la naissance et de la mort. Au point que le tsadik est capable de vivre l’aube comme l’irruption même de l’univers. Ainsi en est-il de la prière du matin (cha’harit), celle d’Abraham. Contemporaine de l’apparaître du monde qui nous est offert dans l’orée matinale, à l’image du héssed, de la pure donation. Tandis qu’inversement, le soir, avec la nuit tombante, l’univers retourne à son origine, à son néant…

Le mois est, quant à lui, le temps du renouveau. La lune est comparée au peuple juif, à l’apparition même de ce qui est radicalement nouveau. A l’irruption dans le temps de l’impossible, de l’inattendu et de l’inédit. C’est donc en toute logique que la venue du Messie s’inscrit dans la temporalité des cycles mensuels. Si l’on attend le Machiah, ce n’est pas – comme le pensaient certains philosophes positivistes, parce qu’il serait le produit de l’Histoire. Au contraire ! La Thora pense le Messie comme la déchirure du tissu de l’Histoire, l’irruption d’un nouveau visage de l’être. La fête (moed) en ce sens casse le monde. Avec elle, on revit littéralement le passé.

A la différence du mois (‘hodech du même radical que le mot ‘hidouch – renouveau), l’année juive est appelée chana – un retour sur soi. Elle correspond à l’être des choses naturelles, au rythme du monde tel qu’il est.

Le temps de la semaine

Au cœur de l’année, malgré la loi implacable de sa répétition, la semaine pourtant lui échappe. Et bien qu’il n’ait aucun fondement naturel, puisqu’il est une création propre à la Thora, le cycle des semaines est devenu pourtant une mesure universelle.

Or c’est précisément cette nouvelle conception du temps, l’invention du cycle des semaines, qui constitue la condition sine qua non du don de la Thora. Puisque, pour recevoir la Thora, il est nécessaire de vivre (à travers le décompte de sept fois sept semaines) la temporalité des semaines séparant la sortie d’Egypte à Pessah du don de la Thora au Mont Sinaï. Au point que recevoir la Thora, c’est vivre le temps comme des semaines. Une temporalité qui se dévoile à travers une double perspective.

Le sens de l’Histoire

Tout d’abord, parce que la semaine est dirigée vers un but. Désormais vécu comme l’élaboration du Chabbat, le temps qui la gouverne se dirige vers l’éternité. Un événement qui, tout en se élaborant à travers le temps, n’est pourtant pas inscrit dans la nature. Ainsi, bien que nous soyons dans l’impossibilité d’en reconnaître les signes dans le creux de notre mondanité, vivre le temps de cette manière, c’est avouer que l’Histoire n’est pas anarchique, mais au contraire qu’elle mène quelque part. Que le monde entier, depuis la Création, répond à une intention.

Le ‘Hazon Ich disait en ce sens qu’à la différence du commun des mortels, seul le navi, détenteur de l’inspiration prophétique qui lui permet de comprendre le sens de l’Histoire, est habilité à écrire le livre de l’Histoire.

Recevoir la Thora, ce n’est donc pas seulement recevoir la révélation divine. C’est plus profondément comprendre que l’univers lui-même incarne l’écriture en acte de cette révélation. Saisir que l’univers se déploie pour produire une immense fresque qui ne sera lisible qu’aux temps messianiques, et qu’en attendant, l’Histoire qui se déroule depuis des millénaires est un parchemin que nous ne savons pas lire. Ou plus exactement que, depuis l’extinction de la prophétie, nous ne savons plus lire.

Quel sens en effet devons-nous donner à l’Inquisition, à la Shoah, à l’assimilation, au sionisme, aux différentes guerres qui rythment l’Histoire du peuple juif ? A la galout, l’exil ?

Vivre ces faits comme de simples faits analytiques laissés à l’appréciation de homme, c’est reconnaître que chacun peut y aller de sa propre opinion. Certains verront par exemple le sionisme comme une normalisation du peuple juif le réduisant à imiter les autres peuples… D’autres, comme le Rav Kook, diront, au contraire, que le sionisme précède nécessairement le Messie… Mais seul le prophète est susceptible de fournir une lecture de l’Histoire qui lui soit intrinsèque et unique. Car l’Histoire, c’est une Thora qui est en train de s’écrire mais qui ne sera révélée qu’à la fin des temps.

En ce sens, le don de la Thora constitue la plus grande prophétie qui soit. Car recevoir la Thora, ce n’est pas seulement recevoir un texte. C’est recevoir le pouvoir de la prophétie, l’espérance de la lecture du sens de l’Histoire.

La Thora incarne le gouvernement (hachga’ha) de D.ieu sur le peuple d’Israël. L’Eternel se révèle à travers l’Histoire du peuple d’Israël depuis Abraham, Its’hak et Yaacov, à travers l’Egypte. Tant et si bien que le peuple juif n’est rien d’autre que le miroir de la Résidence divine (Chékhina). Voilà pourquoi Israël est comparé à la lune. Car, de la même façon que la lune témoigne de la lumière solaire, de même le peuple d’Israël est le reflet de D.ieu dans le monde.

La Thora n’est donc pas la plus haute manifestation culturelle du monde, elle avant tout l’écriture du sens du monde. La Thora c’est le monde entier, le sens même du monde.

Ce qui se joue dans la fête de Chavouot, c’est le sens même de l’Histoire. C’est cela la semaine. Elle dit le sens, la direction des choses.

Le don de la Thora

La deuxième dimension est celle du don de la Thora. Or, il faut recevoir la Thora tous les ans. Il faut littéralement revivre le don de la Thora.

Le Maharal de Prague pose la question suivante : comment se fait il que la Thora parle de choses tout à fait prosaïques, tandis que la philosophie parle de choses autres ?

L’homme est crée à l’image de la Thora et, de la même façon que l’homme a un corps et une âme, la Thora possède un corps et une âme. Quiconque pénètre dans le cœur de la Thora sans passer par la manifestation concrète des mitsvot – par son corps, même la Thora lui échappe.

Il y a trois niveaux dans la Thora, et trois dans l’homme : le sens manifeste (le corps de l’homme et les mitsvot de la Thora) ; le niveau initié où se cache une sagesse très profonde et où l’homme a une âme très haute. C’est le niveau qu’aucun homme ne peut comprendre, de la même manière que chaque homme comporte une part de son âme qui lui reste inaccessible. Ces trois niveaux se trouvent dans la Thora et dans l’homme.

Je n’en vois que deux :

Dans la Thora, le targoum (la traduction du texte écrit en araméen) constitue le niveau manifeste dans la mesure où l’araméen était alors la langue du peuple. Mais d’autres commentateurs pensent au contraire que le araméen représente le plus haut niveau qui soit. En effet, alors que toute langue est synonyme de science, et que toute science barre la route à un accès immédiat à la lumière, l’araméen, lui, n’est pas une langue.

Le Gaon de Vilna l’explique quand il montre que chaque révélation est nécessairement liée à son propre obscurcissement puisque, dit-il, le dévoilement de la vérité masque toujours une vérité plus profonde qu’il est censé exprimer. Pour cette raison le plus haut niveau de la révélation, c’est le targoum qui, à la différence de la langue et de la culture masquant l’irruption de l’infini dans ce monde, ne relève pas d’une logique du sens proprement dite…