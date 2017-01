N. Bennett: « nous allons annexer Ma’aleh Adumim puis toute la zone C »

Le ministre Naftali Bennett a déclaré lundi à Ma’aleh Adumim que son parti avançait une loi pour annexer Ma’aleh Adumim dans le cadre d’une stratégie visant à annexer toute la zone C en Judée Samarie.

M. Bennett s’exprimait lors d’une réunion avec le maire de Ma’aleh Adumim, Benny Kashriel, et a déclaré qu’il s’attendait à ce que tous les membres du gouvernement appuient la loi.

« Les citoyens d’Israël ont payé par un nombre sans fin de victimes cette politique messianique d’un Etat palestinien », a déclaré M. Bennett.

« Nous devons cesser de marcher vers la voie injuste d’un État palestinien et imposer la loi israélienne à Ma’aleh Adumim, à la vallée du Jourdain, à Ofra, Ariel et à toute la zone C dès que possible. C’est ainsi que nous gagnons. »

Le leader du parti HaBayit HaYehudi a déclaré qu’il y avait une petite fenêtre d’opportunité pour commencer à annexer la zone C, en référence à ce qui devrait être la politique favorable du président élu Donal Trump envers Israël.

M. Bennett a déclaré que tous les partis de coalition soutiennent la loi d’annexion de Ma’aleh Adumim, mais a également appelé «tous les membres du gouvernement» à l’appuyer également. « Il n’y a pas de gouvernement nationaliste sans cette loi, » a-t-il sèchement avancé.

« C’est la dernière occasion, avant que la communauté internationale n’impose un état de terreur donnant sur la Route 6. Notre souveraineté ou la Palestine, il n’y a pas d’autre option. »