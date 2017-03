Naissance du second enfant de l’israélienne Nathalie Portman et du chorégraphe français Benjamin Millepied

Carnet rose à Hollywood. L’actrice israélo-américaine Natalie Portman a donné naissance le 22 février dernier à une petite fille, Amalia, a indiqué son agent ce vendredi. C’est le deuxième enfant de la comédienne et de son mari, le chorégraphe français Benjamin Millepied, qui ont déjà un petit garçon de six ans, prénommé Aleph. « Natalie Portman et son mari Benjamin Millepied ont accueilli une petite fille, Amalia Millepied, le 22 février. La maman et le bébé sont heureux et en bonne santé », a indiqué son agent dans un communiqué.