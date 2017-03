Natan Sharansky rempile pour un an à la tête de l’Agence juive

C’est à sa propre demande, et avec l’appui du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qu’après avoir dirigé l’Agence juive pendant deux mandats de 4 ans, Natan Sharansky est reconduit pour une année supplémentaire. « Les évènements des derniers mois ont causé une profonde polarisation entre certains juifs des Etats-Unis (les mouvements réformés) et d’Israël, et il est impératif de faire tout ce que l’on peut faire pour unir notre peuple. Ce sera notre tâche dans l’année à venir, » a déclaré Natan Sharansky.