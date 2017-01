Ne l’appelez plus « République islamique de Gambie »

Le nouveau président de la Gambie, Adama Barrow a annoncé une batterie de mesures pour réformer l’Etat, samedi 28 janvier. Dans sa volonté de trancher avec le régime de son prédécesseur Yahya Jammeh, il a décidé de changer l’orientation confessionnelle de l’administration.

« La Gambie va désormais s’appeler République de la Gambie et non plus République islamique de Gambie », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse dans sa villa privée. La laïcisation de l’Etat passera notamment par l’instauration de la semaine de cinq jours ouvrables.