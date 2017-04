Ne pas oublier les combattants juifs de la seconde guerre mondiale

Le Centre Goldstein-Goren de recherche sur la Diaspora de l’Université de Tel-Aviv, sous la direction du Prof. Simha Goldin, a présenté ce jeudi 20 avril, les travaux en cours d’un important projet d’études sur le 1,5 million de soldats juifs ayant combattu contre les nazis pendant la seconde guerre mondiale, lors d’un colloque qui s’est déroulé sur le campus dans l’auditorium du Centre Cymbalista de l’héritage juif. Le projet, soutenu en partie par l’Association des Amis français de l’Université, a pour but d’éclairer cet aspect jusque-là quasi-inconnu de la seconde guerre mondiale, et de mieux comprendre la vie et le rôle de ces soldats dans les différentes armées pour lesquelles ils combattaient, ainsi que les problématiques auxquelles ils se trouvaient confrontés. « Contrairement à la première guerre mondiale, où les Juifs ont combattu essentiellement pour les pays dont ils étaient citoyens, durant la deuxième guerre, ils avaient la conscience de se battre pour la sauvegarde du peuple juif, et pour prouver aux autres que les Juifs étaient capables de combattre » a déclaré le Prof. Simha Goldin, directeur du Centre Goldstein-Goren, relevant l’importance de ce projet qui porte à la conscience du public un aspect du conflit resté dans l’ombre : « Lorsqu’on parle de la seconde guerre mondiale, on évoque à juste titre les victimes de la Shoah. Mais plus de 1,5 million de Juifs ont pris part à la lutte contre les Nazis dans des unités combattantes des armées alliées ».