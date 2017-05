Ne ratez pas le documentaire  » La passeuse des Aubrais « …..(Vidéo)

Dans un documentaire inédit, Michaël Prazan éclaire les zones d’ombre d’un passé meurtri : l’histoire de son père, orphelin juif sous l’Occupation, sauvé par une inconnue qui le fait passer en zone libre. Prix du Jury et Prix des jeunes journalistes IJBA au Festival du film d’histoire de Pessac 2016…..Détails et vidéo……

Originaire de Varsovie, Abram Prazan arrive en France dans les années 1920. À Paris, il épouse Estera.

Juive polonaise comme lui, elle vient d’un shtetl de la région de Lodz. Deux enfants naissent : Jeannette, en 1932, et Bernard, trois ans plus tard. Abram ouvre deux boucheries; ses affaires tournent bien jusqu’à la guerre. Après la débâcle de 1940, la mise en œuvre par Pétain de la politique de collaboration avec l’occupant donne lieu à une série de lois anti juives.

D’abord exclus de presque toutes les professions, les juifs sont ensuite spoliés de leurs biens, puis arrêtés et déportés.

Dès mai 1941, Abram est interné au camp de Pithiviers dans le Loiret. Déporté à Auschwitz-Birkenau, il n’en reviendra pas. Pas plus qu’Estera, détenue à Drancy et déportée à son tour en juillet 1942.

Gisèle, la sœur d’Estera décide de faire quitter Paris à ses neveux, dont elle a désormais la charge.