Netanyahou au Premier ministre belge : « Israël rend un grand service à l’Europe »

Lors d’une conférence de presse avec Charles Michel, son homologue belge, à sa résidence officielle à Jérusalem, Netanyahu a déclaré « Je pense (…) qu’il est important de reconnaître qu’Israël est la force la plus forte au Moyen-Orient qui empêche l’effondrement de la partie occidentale du Moyen-Orient. Si cela devait se produire, nous aurions une misère incalculable qui toucherait encore beaucoup, beaucoup plus de millions de résidents du Moyen-Orient et une grande augmentation du flux migratoire vers l’Europe. Israël l’empêche. Et je pense en ce sens qu’Israël rend un important service aux peuples d’Europe, y compris la Belgique», a déclaré Netanyahou.