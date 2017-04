Netanyahou : ce sont les médias qui sont obsédé par moi et non l’inverse

Au cours d’une réunion des ténors du Likoud à Kfar Maccabiah près de Tel-Aviv, le Premier ministre a évoqué les différentes affaires instruites contre sa famille. Épinglant la presse israélienne, Netanyahou a déclaré : « mon épouse et moi-même sommes désormais habitués à faire la une des journaux dans différentes affaires, mais sachez que ce sont les médias qui sont obsédés par nous et non l’inverse ».