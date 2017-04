Netanyahou : « Ceux qui menacent de nous détruire prennent le risque d’être détruits »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé hier de « destruction » ceux qui appellent à la « destruction » d’Israël, à la veille de la journée annuelle de commémoration de la Shoah. « L’Iran et l’Etat islamique veulent nous détruire et la haine des juifs est dirigée aujourd’hui contre l’Etat juif », a affirmé M. Netanyahu au mémorial Yad Vashem à Jérusalem, se référant notamment à l’organisation djihadiste. « Ceux qui menacent de nous détruire prennent le risque d’être détruits », a martelé le Premier ministre. « De peuple sans défense, nous sommes devenus un Etat avec une capacité défensive parmi les plus fortes au monde », a-t-il ajouté.