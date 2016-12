Netanyahou demande à ses ministres de ne plus voyager dans les pays qui ont soutenu la résolution de l’ONU

Le Premier ministre israélien a demandé à ses ministres de ne plus se rendre dans les pays qui ont soutenu la résolution anti-israélienne à l’ONU. Les ministres ne rencontreront plus leurs homologues de ces même pays. Netanyahou a par ailleurs annoncé qu’il ne rencontrera pas Theresa May au sommet économique de Davos.