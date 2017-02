Netanyahou en route pour l’Australie et Singapour

Après sa visite la semaine dernière aux Etats-Unis, Binyamin Netanyahou s’est envolé hier pour une tournée en Australie et à Singapour, deux pays jamais visité par un Premier ministre en Exercice. Sur sa page Facebook, le Premier ministre a indiqué : « Départ pour une visite historique à Singapour et en Australie. Nous ouvrons de nouveaux marchés aux entreprises israéliennes et renforçons notre position internationale » !