Netanyahou favorable à la grâce du soldat Azaria

Sur sa page Facebook, le Premier ministre israélien a posté ce message de soutien après le verdict reconnaissant la culpabilité du soldat Elor Azaria qui avait tiré sur un terroriste à terre à Hévron. « C’est une journée difficile et douloureuse pour nous tous, en premier lieu pour Elor et sa famille, les soldats de Tsahal, de nombreux citoyens et les parents de soldats, y compris moi-même. Je demande à tous les citoyens israéliens d’agir de manière responsable envers l’armée israélienne, ses officiers et ses soldats. Notre armée est la base de notre existence. Les soldats de Tsahal sont nos enfants, et doivent le rester, au-delà de tous les désaccords. Je soutiens les demandes de grâce pour Elor Azaria ».