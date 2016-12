Netanyahou : Israël seul rempart pour les Chrétiens de la région

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à l’occasion des Fêtes de Noël, a affirmé qu’Israël est le seul rempart actuel des Chrétiens au Proche et Moyen-Orient. « Le récent attentat de Berlin nous rappelle que des forces haineuses, qui attaquent toutes les religions, attaquent les Chrétiens avec une violence particulière. Nous sommes fiers de vous et je suis fier du fait qu’Israël soit le seul endroit au Moyen-Orient où la communauté chrétienne prospère et ce n’est pas un accident », a expliqué le Premier ministre lors d’un déplacement à l’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem.