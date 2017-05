Netanyahou Poutine: ça passe ou ça casse

Le Premier Ministre israélien Binyamin Netanyahou prévient la Russie : « soit nous collaborons, soit nous rentrons en collision »

Il s’est entretenu par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutin concernant les intérêts de chacun dans la région, notamment dans le conflit syrien et lui a dit :«Imaginez que l’Iran réussisse à réaliser ce qu’il essaie de faire et qu’il jouisse d’une base maritime en Syrie, imaginez des sous-marins iraniens le long de notre littoral », « Nous intervenons en Syrie et au Liban pour empêcher les transferts d’armes par l’Iran au Hezbollah et je continuerai à solliciter l’armée israélienne afin de prendre les mesures contre ces transferts, il y a deux possibilités – soit nous coordonnons nos efforts militaires par un rapprochement des deux armées, soit nous rentrons en collision, je lui ai dit préférer la synchronisation et non la collision, et il m’a répondu : Je suis d’accord. »