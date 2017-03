Netanyahou s’adresse à l’israélienne agressée par un immigré clandestin

Binyamin Netanyahou a évoqué l’attaque contre une israélienne perpétrée par un clandestin dans le sud de Tel-Aviv: « Je souhaite un prompt rétablissement à Esther Nachman, qui a été attaquée la semaine dernière par un immigré clandestin au sud de Tel Aviv. La barrière que j’ai ordonné de construire à la frontière du Sinaï a mis fin à l’infiltration d’immigrés en Israël et le taux d’immigrés illégaux qui quittent notre pays a augmenté de manière spectaculaire depuis plusieurs années, mais ce n’est pas assez !

La police doit tout faire pour assurer la sécurité des citoyens israéliens, y compris celle des résidents du sud de Tel-Aviv. Pour cela, j’ai demandé au ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan de continuer à renforcer la présence policière sur le terrain afin de faire respecter la loi et l’ordre 24h/24 !

Mon gouvernement fournira toutes les ressources nécessaires pour veiller à ce qu’Esther, ses enfants et petits-enfants ainsi que tous les citoyens d’Israël puissent vivre en paix ».