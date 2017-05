Netanyahou se souvient de son frère Yoni

Le Premier ministre israélien a posté hier sur sa page Facebook: « Ce soir, le chagrin privé est entrelacé avec la douleur nationale. Je me souviens de mes frères d’armes qui sont tombés en défendant notre patrie. Ce soir, je me souviens, comme je me souviens chaque jour de ma vie, de mon bien-aimé frère Yoni, tombé en commandant l’opération de sauvetage d’Entebbe. Yoni, au fur et à mesure que les années passent, le manque et la douleur ne font que s’accroître ».