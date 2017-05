Netanyahou : « toutes les ambassades devraient être transférées à Jérusalem »

Sur fond de rumeurs contradictoires quant à la décision du président Trump concernant le transfert de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, Le premier ministre israélien s’exprime hier sur la question, lors d’une adresse à la conférence de son parti, le Likoud : « Jérusalem est la capitale éternelle de l’Etat d’Israël et du peuple juif. C’est à Jérusalem que se trouvent toutes nos institutions gouvernementales, parlementaires et juridiques. Il n’est donc que logique que nos amis installent leurs ambassades à Jérusalem, et à plus forte raison le pays qui est notre allié historique, les Etats-Unis d’Amérique. »