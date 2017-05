Le Premier ministre Binyamin Netanyahu a souligné dimanche que Jérusalem sera toujours la capitale de l’Etat juif.

« Ce soir, je dis au monde entier et de la manière la plus claire possible, Jérusalem était et sera toujours la capitale d’Israël », a déclaré Netanyahu lors de la cérémonie d’ouverture du 50e anniversaire de la libération et de l’unification de Jérusalem, qui a eu lieu au pied de la tour de David dans la vieille ville.