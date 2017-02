New-York : Deux inconnus volent au secours d’une femme traitée de « sale juive »

La femme qui s’est fait agresser par un antisémite dans le métro de New-York raconte sur le site du « Daily News » ce qui s’est passé et remercie les deux messieurs inconnus qui l’ont aidée à se débarrasser de l’agresseur. A sa demande, le nom de cette dame n’est pas dévoilé, mais il est reporté qu’elle est âgée de 25 ans et travaille comme employée municipale. Le rapport ne précise pas si elle est juive ou non. Il est écrit qu’elle n’a pas reçu une éducation juive, mais qu’elle a adopté les pratiques du judaïsme à l’image de son époux qui est juif.

« Au moins, New-York n’a pas perdu toute sa magie », a-t-elle déclaré. Elle a raconté qu’elle rentrait chez elle lundi après sa journée de travail, et qu »elle a pris le métro de la ligne C. L’assaillant est monté à l’une des stations suivantes, il tenait une brochure sur laquelle il y avait une croix gammée et la photo d’Adolf Hitler.

Il s’est mis à crier en allemand, a fait un salut de la main puis s’est avancé vers la femme, qui écoutait de la musique avec des oreillettes. D’après ses déclarations, il se peut qu’il ait vu l’autocollant de Hillary Clinton sur le cahier qu’elle tenait.

« Il s’est approché de mon visage, à deux centimètres de distance, et il m’a crié dessus », raconte-t-elle. « Il m’a traitée de sale juive. Il a aussi crié « Heil à la Jeunesse Hitlérienne ». Puis il m’a poussée ».

A ce moment-là, raconte-t-elle, « deux hommes s’en sont mêlé ». Ils lui ont dit « take a walk » (dégage de là). « Je ne les connais pas, et je trouve ça génial », a-t-elle rajouté. « Je me suis, bien entendu, sentie en sécurité ».