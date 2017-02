New-York: récompensé pour avoir effacé des messages antisémites

Un passager dans le métro a été récompensé après que, avec d’autres passagers, il ait effacé des messages antisémites dans un wagon du métro. Jared Nied était dans le train n° 1 à Times Square, dans la nuit du samedi r février, quand il a vu des croix gammées et des graffitis dans tout le wagon. Nied a vite compris que de l’alcool effacerait les inscriptions. Il a demandé aux passagers des désinfectants et mouchoirs à jeter, que la plupart ont sur eux, et ils ont effacé les messages de haine. En trois minutes, il a dit que rien n’en est resté, grâce au travail d’équipe d’environ 35 personnes qui ont aidé. Pour ses actions, Nied a reçu un prix de la Ligue Contre la Diffamation.