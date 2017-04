Le Secrétaire-Général de l’ONU Antonio Gutterres a dit que le déni de l’existence d’Israël est « une forme moderne d’antisémitisme »

Les choses commencent à changer à l’ONU où l’on entend de plus en plus de déclarations allant dans le « bon sens ». Les efforts des américains portent donc leurs fruits et c’est au tour de l’actuel Secrétaire Général de l’ONU et ancien premier ministre du Portugal de lâcher son bâillon.